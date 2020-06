Rebus vacanze 12 giugno 2020

•La riapertura dei confini regionali e quella (parziale) dei confini internazionali apre nuove opportunità per chi vuole programmare le imminenti vacanze estive. Tuttavia, le incognite restano molte: come recuperare i soldi di biglietti e prenotazioni alberghiere cancellate a causa del covid? Che conseguenze avrà il distanziamento sociale per chi viaggia, sia al mare, sia in montagna? Dove conviene prenotare? In Italia oppure all'estero? Quali sono le soluzioni meno rischiose? Quali tutele avranno le famiglie se si verificassero nuove cancellazioni? Di questo si è parlato nel Talk di 24+, venerdì 12 giugno. Hanno risposto alle numerose domande:

•Andrea Mele Vice presidente ASTOI

•Gabriele Milani, direttore nazionale FTO

•Avvocato Maurizio Di Rocco, esperto in Diritto dei consumatori