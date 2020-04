Privacy, tracciamento e volontarietà: ecco la app “Immuni” 30 aprile 2020

Il provvedimento che dà il via libera alla app “Immuni” sarà pubblicato questa sera sulla Gazzetta Ufficiale. Nei prossimi giorni la app arriverà sugli store e sarà scaricabile gratuitamente sugli smartphone. Ma a che cosa serve? E come funziona? E cosa significa davvero “tracciamento”? Di privacy e di contact tracing parla, in questa intervista, Marco Bassini, docente di diritto pubblico dell'informazione dell'Università Bocconi, co-fondatore del blog MediaLaws e della Rivista di diritto dei media, e membro della task force del ministero dell'Innovazione digitale.