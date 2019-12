Perché è indecente evadere il fisco? di Luca Tremolada 12 dicembre 2019

Mattarella: «L'evasione fiscale è grave e indecente». L'incontro con gli studenti della scuole di secondo grado. Il presidente: «L'evasione fiscale è l'esaltazione della chiusura in sé stessi, dell'individualismo esasperato. È un problema serio in molti Paesi. Lo è nel nostro. Vi sono Paesi in cui è molto più grave, vi sono Paesi in cui invece il senso civico di ciascuno lo ha quasi azzerato»