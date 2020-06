La libertà di ripensare al grande passo anche un secondo prima dell'altare è certamente un diritto. Ma se alla base del passo indietro non c'è un valido motivo bisogna rimborsare all'altro le spese sostenute. Nel caso esaminato dalla Cassazione, alla base del no, più scuse che ragioni valide per non pagare l'abito da sposa inutilizzato. Ecco la vicenda.Per approfondire