La sfida (e il business) dell’economia post-covid 13 maggio 2021

La ripartenza del tessuto economico imprenditoriale italiano può contare sulla leva del Recovery Fund ma sono molte le spine ancora da affrontare per le imprese italiane. Le misure prese in quest'ultimo anno in materia di redazione dei bilanci vanno interpretate correttamente da chi si deve occupare di redigerli correttamente. E poi c'è il tema delle ristrutturazioni aziendali e delle regole da seguire e nel non sempre facile rapporto con il sistema del credito e con le banche. Altro nodo per il sistema imprenditoriale la giustizia tributaria, croce e delizia di un ordinamento che attende una revisione profonda. E infine il Nuovo Codice della crisi, che fatica a superare le norme della legge fallimentare del 1942 e a entrare in un'operatività piena. Sono questi i temi del webinar del Sole 24 Ore in collaborazione con Acb, Academics & Consultant for Business. Moderato da Marco lo Conte, social media editor del Sole 24 Ore, l'incontro vede la partecipazione di Jean Marie Del Bo, vice direttore del Sole 24 Ore, oltre a quella di Michele Casò, Andrea Bonechi, Caterina Corrado Oliva e Giovanni Casartelli, tutti componenti di Acb, sistema professionale che riunisce competenze accademiche e pratiche