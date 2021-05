Iva fatturata in eccesso 05 maggio 2021

Gli Esperti, moderati dal giornalista del Sole 24 ore Cristiano Dell'Oste, hanno analizzato e si sono soffermati nello specifico sulle possibilità di rettifica e recupero dell'Iva erroneamente addebitata in fattura e assolta dal cedente prestatore. L'obiettivo è quello di superare le incertezze che gli operatori economici si trovano ad affrontare in riferimento alla reale possibilità di conservare il diritto alla detrazione dell'Iva che, seppure erroneamente addebitata in fattura, è stata comunque corrisposta. La scarsa chiarezza delle norme e la presenza di orientamenti di prassi e giurisprudenza contrastanti sul tema comportano la necessità di un'analisi approfondita per dirimere la questione.