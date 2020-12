Il Superbonus 110%: i 4 passi giusti da fare

Una serie di 11 video curati da Silvio Rivetti per mettere a fuoco un po' tutti i temi collegati al Superecobonus 100%, il provvedimento previsto dal Decreto Rilancio tra le misure fiscali a sostegno di imprese e cittadini.Dottore in legge, abilitato avvocato, collaboratore del Sole 24 Ore e di riviste specializzate in diritto tributario, Silvio Rivetti è docente presso master di diritto tributario, relatore in convegni ed eventi formativi presso Ordini e Collegi professionali. E' specializzato in contenzioso tributario.Il Superecobonus 110% è scattato dal primo luglio 2020: l'obiettivo del provvedimento è alleggerire i costi di restauro, adeguamento energetico e sismico dei proprietari di abitazioni, dall'altro favorire la ripartenza dei cantieri. La norma all'articolo 128 spiega quali sono gli interventi detraibili con la percentuale del 100%.Isolamento termico: secondo la norma gli interventi devono riguardare oltre il 25% della superficie d'intonaco, con tetto di spesa massimo di 60.000 euro riferita a ogni singola unità immobiliare. Riguardo all'isolamento termico delle singole unità immobiliari condominiali, un emendamento presentato ha previsto la distinzione tra i palazzi da due a otto unità per cui il tetto è a 40.000 euro, mentre per strutture uni o plurifamiliari con ingresso autonomo dall'esterno la soglia è fissata a 50.000 euro per ogni unità.Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali nelle parti comuni dei condomini: l'efficienza dei nuovi impianti deve essere almeno di classe A. Tetto di spesa fissato a 30.000 euro per ogni unità immobiliare.Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore in abitazioni unifamiliari (non appartamenti in un condominio, si intende case singole). Tetto massimo fissato a 30.000 euro.Il nostro esperto, video dopo video, passerà in rassegna il provvedimento iniziando dal raccontare cos'è, a chi spetta, gli interventi trainanti, gli interventi trainati, come si calcola il beneficiole spese ammissibili, gli adempimenti necessari, i controlli e le responsabilità, la cessione del credito e lo sconto in fattura, i 4 passi giusti da farePER APPROFONDIRE