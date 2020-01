Non basta un selfie per dimostrare l'adulterio. Nemmeno se il presunto amante viene ritratto a dorso nudo sul letto della moglie. Lo ha stabilito la Corte d'appello dell'Aquila con la sentenza 2060 del 16 dicembre 2019 (presidente Buzzelli, relatore Del Bono), che ha precisato come le fotografie compromettenti si presterebbero a spiegazioni alternative. Per i giudici, infatti, se le fotografie non mostrano alcun atteggiamento intimo e di particolare vicinanza tra le parti non possono provare la relazione extraconiugale. I selfie, del resto, rientrano ormai nelle abitudini degli utenti dei social network e, secondo i giudici, non possono di per sé dimostrare un rapporto intimo con la persona con la quale vengono scattati.Per approfondire: Il selfie con l'amante non basta all'addebito della separazione