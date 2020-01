Il portinaio ritira i pacchi dei condòmini: un dovere o un favore? 10 gennaio 2020

Il problema del ritiro di pacchi e pacchetti è presente ovunque, a causa dell'enorme aumento degli acquisti per corrispondenza. Il portinaio si dedica meno al ritiro della posta come le raccomandate, in netto calo, ma come considerare questa attività? Quali responsabilità sono a essa collegate? E il condominio può essere chiamato in causa per lo smarrimento o il furto del pacco?