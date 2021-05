Il fisco riuscirà a contenere lo strapotere delle multinazionali? 19 maggio 2021

La globalizzazione non ha rispettato tutte le promesse. Se da un lato ha allargato i confini più piccoli grazie alla diffusione delle tecnologie, dall'altro ha ampliato la forbice tra deboli e potenti. La possibilità, poi, di eludere le regole del fisco ha portato pesanti danni nelle casse dei singoli Paesi. Non a caso gli Stati stanno lavorando a norme che possano garantire un maggiore equilibrio sul mercato, così come tassazioni che riescano a contenere lo strapotere delle multinazionali.

In questa direzione si colloca la proposta americana di qualche settimana fa a cui potrebbe allinearsi l'Europa. Ma come sono tassate oggi le multinazionali e che cosa succederà nei prossimi mesi? Quali saranno i futuri scenari fiscali? Ne abbiamo parlato con il professor Carlo Garbarino, direttore dell'Osservatorio Fiscale e Contabile della SDA Bocconi.