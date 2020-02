Il depuratore è inadeguato? La Regione restituisca la quota pagata in bolletta

Se l'impianto di depurazione è del tutto inefficiente è come se non ci fosse. La Regione, proprietaria del sistema, deve restituire la quota pagata nella bolletta per il servizio idrico. Non passa la tesi della Regione sulla necessità di semplici adeguamenti. Tutta in salita anche la via della prescrizione vista la periodicità dei pagamenti. L'eventuale prescrizione di una singola prestazione lascia in piedi le altre. Per la Regione non c'è altro da fare che ridare indietro i soldi incassati per un servizio che non c'è.Per approfondire