Il Covid non ferma Erasmus: ecco la guida al programma 2021-2027

Una mobilità “blended”, ovvero mista, sia in presenza che virtuale, per proseguire con i programmi di studio all'estero anche durante la pandemia. Un budget di oltre 26 miliardi di euro, raddoppiato rispetto alle precedenti edizioni. E focus su inclusione sociale, sostenibilità e digitale. Sono queste le principali novità della nuova programmazione Erasmus per il 2021-2027. In vista della prima scadenza utile per le domande di finanziamento da parte di università e scuole superiori, fissata dalla call Ue al prossimo 11 maggio, la coordinatrice dell'Agenzia Erasmus+ Indire, Sara Pagliai, ci racconta tutte le caratteristiche e gli obiettivi della nuova edizione del programma europeo di scambi che dal 1987 a oggi ha fatto viaggiare oltre 10 milioni di studenti e cittadini Ue.