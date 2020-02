Il colloquio di lavoro: le 6 regole per non sbagliare 18 febbraio 2020

Tre milioni di italiani cercano attivamente lavoro e, com'è noto, non è semplice trovarlo. Molti i fattori che complicano la piena occupazione e alcuni sono in capo al profilo di chi cerca lavoro. Per esempio quello che si definisce il mismatch, ossia la difficoltà di trovare un incrocio adeguato di domanda e offerta nel mondo del lavoro: mancano profili adeguati per i posti disponibili e alcune competenze sono molto diffuse ma poco richieste. Per questo imparare a svolgere un buon colloquio di lavoro è importante. Ma quali sono le regole da seguire e gli errori da evitare per convincere chi è in cerca di soggetti da ingaggiare di essere la persona giusta? In questo videoforum proviamo a indicare quali sono le priorità per presentarsi al meglio di fronte a chi cerca una persona da assumere o da coinvolgere nel proprio contesto lavorativo