I requisiti di nomina dell'amministratore di Saverio Fossati 14 dicembre 2019

Senza una serie di requisiti l'amministratore non può esercitare. Alcuni sono legati alla sua formazione professionale, altri a non aver commesso illeciti legati alla disonestà nel maneggiare il denaro altrui. La mancanza della formazione periodica, per esempio, può causare la revoca giudiziale della nomina. E per chi non presenta il preventivo per le proprie prestazioni al'atto della nomina possono sorgere seri problemi al momento di essere pagato