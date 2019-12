Guida alla scelta della scuola superiore 2020: diretta video 04 dicembre 2019

Scegliere la scuola superiore non è facile per chi ha 13 o 14 anni e nemmeno lo è per i genitori, chiamati a interpretare vocazioni in erba e passioni non sempre già espresse. Contemporaneamente stanno moltiplicandosi i corsi di studi, ingenerando un potenziale spaesamento per chi deve prendere una decisione, come registrato anche di recente ---> http://24o.it/7G0MZv. Per questo il Sole 24 Ore ha messo a punto in collaborazione con l'Anp, associazione nazionale presidi, una guida per orientare alle scelte, ricca di dati, descrizioni, interviste, tabelle e tutto ciò che può essere utile per integrare gli open day, ossia il contatto diretto con le scuole. Ne parliamo in questo videoforum con alcuni autrici ed autori della guida.