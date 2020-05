Fisco, quando è consentito non pagare le tasse causa Covid di Marco lo Conte 22 maggio 2020

Quando un'azienda può non versare tasse ed imposte al Fisco? Il tema delle “cause di forza maggiore”,scatenato dall'emergenza coronavirus, è più diffuso di quanto si creda. In particolare sul piano amministrativo, secondo quanto prevede una circolare dell'Agenzia delle Entrate. E' questo uno dei temi più diffusi in questa fase, spesso di incertezza per chi guarda alle scadenze fiscali ma viene da un trimestre in cui il giro di affari non di rado si è azzerato.Se n'è parlato a Il Sole Risponde, il videoforum trasmesso sul sito web del Sole 24 Ore e sui canali social di testata. Ospite della puntata Dario Deotto, dottore commercialista ed esperto del Sole 24 Ore.