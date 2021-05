Fattura elettronica, il ruolo del responsabile della conservazione 14 maggio 2021

L'individuazione del responsabile della conservazione richiede la massima attenzione e pianificazione da parte delle imprese. Il responsabile assume, secondo le linee guida Agid che andranno implementate entro il 7 giugno, la responsabilità giuridica generale del processo, non essendo delegabile così come la redazione del manuale della conservazione, anche quando affidato a fornitori esterni di servizi. Inoltre il responsabile è chiamato a svolgere le attività di verifica e controllo nel rispetto delle norme sui servizi affidati in outsourcing dalle pubbliche amministrazioni. Il responsabile definisce ed attua le politiche complessive del sistema, governandone la gestione con piena responsabilità ed autonomia e potendo delegare lo svolgimento delle proprie attività, o parte di esse, ad uno o più soggetti con competenza ed esperienza. L'esperto del Sole 24 Ore, Benedetto Santacroce, spiega quali sono i compiti e le sfide del responsabile della conservazione.