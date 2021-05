Documenti fiscali, cosa cambia per la conservazione digitale 14 maggio 2021

Dal 7 giugno 2021 entreranno in vigore le nuove linee guida Agid (l'agenzia per l'Italia digitale) che impongono a tutti (sia privati che pubbliche amministrazioni) vincoli di gestione più stringenti di documenti informatici e conservazione sostitutiva dei documenti analogici. Le regole sono applicabili anche ai documenti fiscali come indicato dalla risposta a interpello 236/2021 dell'agenzia delle Entrate . Inoltre le linee guida prevedono, per la prima volta come norma una specifica responsabilità civile per il responsabile dei processi di conservazione. L'esperto del Sole 24 Ore, Benedetto Santacroce, spiega le principali modifiche a riguardo.