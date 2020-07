Coppola: “Perché i commercialisti possono contribuire alla sanità del futuro” di Francesca Milano 30 luglio 2020

Coppola: L'emergenza Covid ha messo a dura prova il settore sanitario italiano, facendo emergere la necessità di una riforma che possa traghettarlo nel futuro. In questo “viaggio” saranno fondamentali anche i commercialisti, come spiega il segretario del Consiglio nazionale dei commercialisti Achille Coppola in questo video. Perché per riprogettare la sanità ci sarà bisogno anche dei fondi europei, che andranno usati bene. E perché anche il settore sanitario è formato da imprese, e tutte le imprese moderne hanno bisogno del supporto professionale.