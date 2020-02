«Comma profondo» diventa podcast: un’audioguida del bestiario normativo

«Comma profondo», la rubrica mensile di Mauro Meazza pubblicata su IL Magazine, diventa un podcast per segnalare in poche righe le amenità normative, le incongruenze fiscali, i decreti bislacchi e quelli dimenticati. Proroghe infinite, riforme annunciate e mai completate, disposizioni che si contraddicono tra di loro e così via pasticciando, come ben sanno tutti quei professionisti che si occupano più da vicino di leggi, di fisco, di previdenza, di commerci. Una decina di minuti - poco più, poco meno - di visita guidata nel bestiario normativo, con la voce narrante dell'autore a fare da audioguida, ogni settimana su 24+ , il sito premium del Sole 24 Ore.