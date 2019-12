Come finanziare il condominio con la banca 07 dicembre 2019

Il finanziamento presso istituti di credito (per esempio per l'esecuzione di lavori straordinari) non è un affare semplice. Anzitutto bisogna avere ben chiaro qual è la procedura corretta per arrivare in assemblea a una delibera di approvazione del finanziamento, saper distinguere tra prestiti e mutui ipotecari e prevedere cosa può accadere in concreto se non si riesce a pagare una o più rate