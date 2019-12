Bonus casa, tre novità dalla manovra di Giuseppe Latour 13 dicembre 2019

Il passaggio parlamentare della legge di Bilancio cambia il panorama dei bonus casa per il 2020. E porta tre novità principali. La prima è la proroga del bonus giardini per un altro anno.

La seconda è l'abrogazione dello sconto in fattura: sarà eliminato per i piccoli interventi e confermato solo per le grandi riqualificazioni condominiali.

La terza è l'esordio del bonus facciate, lo sconto del 90% che consentirà di rifare gli involucri. Anche se sono state introdotte alcune limitazioni.