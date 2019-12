Appalti, reati fiscali e crediti d'imposta verso il 2020 di Cristiano Dell'Oste 03 dicembre 2019

Francesca Mariotti, direttore Politiche fiscali di Confindustria, fa il punto sul decreto fiscale, ormai vicino alla conversione, e sul disegno di legge di Bilancio 2020. I correttivi alla norma sugli appalti contenuta nel decreto semplificano solo in parte i nuovi obblighi per le imprese. La stretta sui reati tributari rischia di paralizzare le attività delle aziende coinvolte. Mentre l'annunciata trasformazione in crediti d'imposta degli iper e maxiammortamenti andrà attuata in modo da non renderne troppo difficoltoso l'utilizzo