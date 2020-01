Al marito che lascia la casa all’ex non resta neppure il seminterrato

L'ex marito, obbligato dal giudice a cedere la casa coniugale, deve lasciare anche le pertinenze alla ex moglie. Dalla sala hobby alla tavernetta se, planimetrie alla mano, i vani sono pertinenze dell'abitazione principale. L'ex marito, obbligato dal giudice a cedere la casa coniugale deve lasciare anche quelle alla ex moglie. Non importa se esiste un ingresso autonomo ed esterno, né che i locali siano separati da box e cantine. Per i giudici la scala di collegamento interno pone i vani al servizio della signora.Per approfondire