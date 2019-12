Affitto e fisco, matrimonio difficile di Saverio Fossati 27 dicembre 2019

L'affitto con la cedolare secca è un vantaggio per tutti quando si parla di canone di mercato, più raramente il contratto concordato può essere interessante per un proprietario. E per chi sceglie Bed & Breakfast e affitti brevi si pongono notevoli problemi di gestione e di rapporti con il condominio