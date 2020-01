XC40 Recharge, il debutto della prima elettrica Volvo 23 gennaio 2020

Lanciata Milano la versione Bev del suv compatto svedese con 400 km di autonomia. L'arrivo in Italia è previsto per l'anno prossimo anche se in alcuni mercati arriverà nel corso del 2020. I prezzi partiranno da 60mila euro.