Rs e-tron Gt, in viaggio con la granturismo elettrica da record 24 maggio 2021

Non c'è nessun'altra Audi come lei. Infatti, l'unica Rs elettrica è il modello di serie più potente dei Quatto Anelli, sebbene a tempo determinato. Per capire se la vera sportività fa rima con la reale fruibilità l'abbiamo provata in città, in autostrada e, per scoprire quanto può essere divertente da guidare, sulla strada del passo della Cisa.