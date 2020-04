Coronavirus, Francis Ford Coppola e Fca dedicano un video all’Italia di Mario Cianflone 07 aprile 2020

Da Little Italy il grande regista lancia un messaggio di speranza al nostro paese.

“Ciao Italia! È un momentaccio, eh?

Chiaro che il momento è difficile, a ne abbiamo già affrontati tanti, di momenti duri. Sai cosa? Quello che ci ha tenuti in piedi è stata la nostra energia. La nostra determinazione ad affrontare e abbracciare l'ignoto”

Con queste parole Francis Ford Coppola lancia in un video realizzato con Fca

un messaggio di speranza alla sua amata Italia flagellata dal Coronavirus. E il grande regista lo fa nel giorno nel giorno del suo compleanno (7 aprile) e della Giornata mondiale della salute. Il video “Letter of Hope” abbraccia le città costiere e montane della penisola, come la “lettera” di Coppola cattura le persone, la storia, la cultura e la forza del paese.