Bmw iX3, alla scoperta del nuovo suv elettrico 25 marzo 2021

Abbiamo provato Bmw iX3. Si tratta della versione elettrica del noto X3, best seller della casa bavarese, dal quale si differenzia per alcuni particolari estetici. Offre una batteria da 80 kW per un'autonomia massima superiore ai 450 km, la trazione è posteriore. Il motore elettrico eroga 286 cv e 400 Nm di coppia.