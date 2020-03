Alfa Romeo Giulia Gta: la super car da 540 cv di Giulia Paganoni 06 marzo 2020

Per celebrare i 110 anni di storia del marchio del Biscione, è stata presentata Giulia Gta, un modello che riprende un nome storico e che riporta in auge in made in Italy grazie anche alla collaborazione con eccellenze italiane come Alcantara.