Wuhan, il racconto della docente italiana che non se n'è mai andata 09 aprile 2020

Sono passati esattamente 100 giorni da quando, il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi comunicarono di aver identificato un focolaio di “polmonite misteriosa” nella città di Wuhan. 100 giorni che hanno stravolto il mondo. Da ieri, proprio a Wuhan, è iniziata la fase 2. Una ripartenza lenta e piena di attenzioni. Per capire meglio come sta provando a rinascere la città focolaio del coronavirus, abbiamo sentito Sara Platto, italiana, docente alla Jianghan University di Wuhan, che quel posto non lo ha mai lasciato