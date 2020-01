Wuhan in quarantena, città bloccata 23 gennaio 2020

L'allarme per la diffusione del virus, con un ceppo simile alla Sars, che ha anche varcato i confini della Cina, arrivando fino agli Stati Uniti e forse alla Russia, fa puntare sempre più i riflettori su Wuhan. Nella città della provincia centro-orientale di Hubei si registra la stragrande maggioranza di contagi tra gli almeno 440 complessivi da quanto è scattata l'emergenza. La città è stata così messa in quarantena e praticamente isolata. Anche il trasporto pubblico è stato fermato temporaneamente per contrastare la diffusione dell'epidemia di coronavirus. Tutti i voli e i treni in partenza dalla città cinese, focolaio del virus, sono stati cancellati.