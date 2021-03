WoW-Women on Women, la rete per dare voce alle donne in carriera

Milano, 29 mar. (askanews) - Sull'asse Londra-Napoli nasce "WoW - Woman on Woman" la rete che dà voce alle donne in carriera, per mettere a disposizione di tutte le donne, consigli e idee che nascono direttamente dalle esperienze di altre donne; quelle che ce l'hanno fatta, imprenditrici e professioniste in ogni campo, esempi di resilienza e determinazione che si confrontano sul web con una challenge fotografica e webinar per essere fonte d'ispirazione per chi ancora cerca la sua strada verso il successo.

L'idea è venuta a Marianna Penna, napoletana che vive a Londra a capo di una nota società di consulenza legale e fiscale inglese.

"Durante la pandemia con la società che dirigo, siamo stati vicino alle piccole e medie imprese - ha spiegato - e abbiamo toccato con mano l'incertezza e le difficoltà che, soprattutto le donne, hanno dovuto affrontare e tuttora affrontano. Poco potevamo fare se non mettere a disposizione la nostra rete per dar loro sostegno attraverso la collaborazione. Così nasce 'WOW'; abbiamo messo insieme 24 imprenditrici e professioniste tra Londra e l'Italia che a partire dall'8 di marzo raccontano e condividono le loro storie sui loro canali social mentre ciascuna partecipante condivide queste storie con la propria comunità digitale".

Il progetto ha riscosso un immediato successo sulla community dei social con oltre 100mila utenti, per lo più giovani ragazze che, in pochi giorni, hanno condiviso le stories delle loro mentori virtuali e le loro, accompagnate dall'hashtag #WoWChallenge.

"Abbiamo lanciato una sfida digitale che invita chi ci segue a dire la loro storia - ha concluso l'ideatrice dell'iniziativa - attraverso uno scatto fotografico che rappresenti il proprio 'momento wow', cioé il momento di svolta, riflessione o successo che merita di essere celebrato e condiviso in rete".