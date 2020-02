Von der Leyen vuole 25% bilancio Ue contro cambiamenti climatici

Strasburgo, 12 feb. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto di destinare "almeno il 25% del bilancio europeo alla lotta contro i cambiamenti climatici", nonostante con l'addio del Regno Unito, il bilancio comunitario si sia ristretto.

"Non accetterò nessun risultato che non garantisca almeno il 25% del bilancio destinato alla lotta ai cambiamenti climatici", ha affermato nel suo intervento davanti al Parlamento europeo a Strasburgo.

L'appello di Von der Leyen avviene a una settimana dal vertice straordinario Ue a Bruxelles, convocato per trovare consenso sul prossimo bilancio comunitario o Mff (Multiannual financial framework), il piano finanziario pluriennale per il 2021-2027.

"Tutti sappiamo che i negoziati non saranno facili. Come Unione a 27, come avete detto, abbiamo meno risorse. Sono circa 75 miliardi in meno per l'intero periodo di 7 anni, ma più sfide comuni che nessun stato membro può risolvere da solo".