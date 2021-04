Visita a Berlino del segretario Usa alla Difesa Lloyd Austin

Roma, 13 apr. (askanews) - Saluto col gomito. Così la ministra tedesca della Difesa, Annegret Kramp-Karrenbauer (alias Akk), ha ricevuto a Berlino il segretario di Stato americano alla Difesa Lloyd Austin, primo esponente dell'amministrazione Biden a visitare la Germania.

La visita a Berlino di Lloyd Austin, una delle 4 tappe in Paesi alleati chiave in Europa (ieri era in Israele), fa parte degli sforzi diplomatici per ricostruire il ruolo di leader nella stabilità globale degli Stati Uniti e per rassicurare i paesi innervositi dai toni spesso sprezzanti della precedente amministrazione Trump.

Come Trump, tuttavia, anche Joe Biden è contrario al Nord Stream 2, un gasdotto che attraverso il Mar Baltico potrebbe raddoppiare le vendite di gas naturale della Russia alla Germania. Biden lo ha definito un "cattivo accordo" per la Germania.

"I soldati tedeschi e americani sono impegnati fianco a fianco in diverse operazioni", ha riferito un portavoce della Difesa tedesco a Deutsche Welle, definendo la partnership tra Usa e Germania "intensa e in crescita".

L'incontro di Austin con Akk e altri funzionari della difesa e della sicurezza tedeschi, puntano a "rafforzare il valore che gli Stati Uniti ripongono sulle relazioni bilaterali di difesa con uno degli alleati Nato più stretti", secondo un comunicato del dipartimento di Difesa Usa.