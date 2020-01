Virus cinese, a Wuhan ospedali fuori controllo: le immagini

●

Il bilancio ufficiale dell'epidemia sale a 80 morti e oltre 2.744 contagi. Altri 444 casi confermati e 24 nuove vittime. Sono i numeri rilasciati dalle autorità cinesi sull'espansione del coronavirus nella Repubblica popolare, il Paese dal quale ha cominciato a diffondersi questa particolarissima sindrome influenzale che tiene con il fiato sospeso il mondo intero. Pechino ha deciso di prorogare le festività per il Capodanno cinese di tre giorni fino al 2 febbraio, come parte delle misure del governo per combattere l'epidemia di polmonite virale. Intanto a Wuhan gli ospedali sono al collasso, con centinaia di persone in attesa nei corridoi