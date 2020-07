Vietato urlare sulle montagne russe, surreale tutorial anti-Covid

Fujiyoshida, 14 lug. (askanews) - Vietato urlare sulle montagne russe in era post-Covid. Per questo due responsabili di un parco divertimenti in Giappone si sono filmati durante un giro di giostra in stoico silenzio, un video che ha del surreale e che è stato usato come tutorial per invitare i visitatori a fare lo stesso, evitando così il temuto droplet, le goccioline di saliva che potrebbero essere contagiose. Protagonisti del video il presidente del parco Fujikyu, Taisho Iwata (a sinitra) e il presidente di Fujikyuko, Koichiro Horiuchi (a destra).

"I visitatori hanno ricevuto bene il messaggio e la maggior parte di loro resta in silenzio", ha assicurato un portavoce.