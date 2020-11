Vienna, 17 nov. (askanews) - Il centro di Vienna appare semi-deserto nella immagini di France Presse, mentre l'Austria inasprisce le misure per contenere la seconda ondata di coronavirus. Il lockdown, che prevede anche la chiusura di scuole e negozi ritenuti non essenziali, sarà in vigore da oggi fino al 6 dicembre compreso. Si potrà uscire solo per fare la spesa, per motivi di lavoro o visite mediche e per praticare sport o attività motoria.