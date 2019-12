Videoforum/Incognita Brexit sulle elezioni nel Regno Unito 11 dicembre 2019

Prima attese, poi temute, le elezioni politiche nel Regno Unito sono la chiave di volta per la definizione del cammino della Brexit. Cosa si gioca il premier Boris Johnson? E quali ripercussioni per cittadini e imprese italiane? Ne parliamo in questo videoforum con Attilio Geroni, caporedattore Esteri del Sole 24 Ore.