Milano, 22 dic. (askanews) - Una fila di centinaia di camion in Inghilterra, il porto di Calais, uno die principali d'Europa, vuoto. Sono gli effetti delle restrizioni sui trasporti decise per frenare la variante inglese del coronavirus. I camion in queste immagini sono fermi sulla M20fra Ashford e Dover perché non possono lasciare il Regno Unito.