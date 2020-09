Usa2020, NYT: Trump non paga le tasse. La replica: cifre inesatte

Milano, 28 set. (askanews) - Rivelazioni esplosive a poco più di un mese dalle elezioni presidenziali americane del 3 novembre. Il New York Times, il quotidiano più autorevole al mondo, sbatte in prima pagina dichiarazioni dei redditi che Donald Trump si è sempre rifiutato di rivelare. La gazzetta americana ha pubblicato un'indagine dopo aver ottenuto dati fiscali "su più di vent'anni" sull'ex magnate immobiliare "e sulle centinaia di società che compongono il suo" gruppo non quotato. "Non ha pagato alcuna imposta sul reddito in 10 dei 15 anni precedenti, soprattutto perché ha riportato più perdite di denaro che guadagni", scrive il quotidiano statunitense.

"Questa è un'informazione fasulla, totalmente inventata", ha risposto il miliardario repubblicano in una conferenza stampa alla Casa Bianca. "Ho pagato molto, e ho pagato anche molte tasse sul reddito a livello statale", ha aggiunto senza approfondire.

Le rivelazioni hanno fatto irruzione nella corsa per la Casa Bianca, mentre un giudice federale ha bloccato il bando sul social cinese TikTok che doveva entrare in vigore in queste ore. L'App doveva essere espulsa dagli shop accessibili dagli Usa. E invece no.