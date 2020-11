Usa2020, Merkel si congratula con Biden e la futura vice Kamala

Berlino, 9 nov. (askanews) - La Germania sarà al fianco degli Stati Uniti per affrontare le sfide globali, dalla pandemia di coronavirus ai cambiamenti climatici e al terrorismo. Lo ha sottolineato la cancelliera tedesca Angela Merkel, congratulandosi con il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden e la sua vice Kamala Harris, prima donna a ricoprire questo ruolo nel Paese.

"Faccio le mie più sentite congratulazioni a Joe Biden per la sua elezione a 46esimo presidente degli Stati Uniti. Joe Biden porta decenni di esperienza nella politica interna ed estera. Conosce bene la Germania e l'Europa. Ricordo con piacere buoni incontri e conversazioni con lui".

"Altrettanto cordialmente mi congratulo con Kamala Harris, futura vice-presidente. Come prima donna in questo incarico e come figlia di due immigrati, lei è un'ispirazione per molti, un esempio delle possibilità dell'America. Non vedo l'ora di conoscerla", ha aggiunto la cancelliera, riferendosi alle origini indiano-giamaicane della nuova vice-presidente eletta degli Stati Uniti.