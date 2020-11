Usa2020, Lady Gaga in campo per Joe Biden: credo in lui, votatelo

Roma, 3 nov. (askanews) - Lady Gaga scende ufficialmente in campo per Joe Biden a poche ore dalle presidenziali statunitensi e nella chiusura della sua campagna elettorale. Dal palco di Pittsburgh, in Pennsylvania, si è esibita al pianoforte sulle note di "Shallow", poi, ha preso la parola per invitare la platea ad andare a votare per il candidato democratico che, ha detto, lei conosce da molto tempo e stima come persona.

"Io credo in Joe Biden, e anche voi già sapete che è la scelta giusta al posto di Donald Trump".

"Non avete bisogno che io vi dica il perché - ha aggiunto la pop star - avete vissuto come me gli ultimi quattro anni avete tutte le prove che vi servono per fare la vostra scelta e sapete già in cuor vostro che Joe Biden è la scelta giusta".

"Ho la sensazione che domani ci riuniremo per una grande vittoria", ha concluso Lady Gaga, "è ora di alzarsi in piedi e riprenderci la nostra democrazia, ditelo a tutti".