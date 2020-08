Usa, vasto incendio in California: 8000 persone sgomberate

Roma, 3 ago. (askanews) - Un violento incendio in California ha devastato oltre 1.600 ettari di vegetazione, costringendo le autorità a sgomberare oltre 8mila residenti della contea di Riverside, 120 chilometri a Est di Los Angeles.

Oltre 400 vigili del fuoco sono stati mobilitati per combattere quello che è stato ribattezzato "Apple Fire" e hanno parlato di "fiamme fuori controllo". I video amatoriali girati dalle persone in fuga rendono bene le proporzioni del disastro.

Le cause dell'incendio sono ancora da accertare, ma le elevate temperature registrate negli ultimi giorni in California ne hanno facilitato la propagazione, così come l'alta densità della vegetazione nella zona.