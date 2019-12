Usa, Trump firma l'istituzione delle Forze Spaziali americane

Roma, 21 dic. (askanews) - Donald Trump ha firmato l'Atto di Autorizzazione per la Difesa Nazionale, che prevede un budget di 738 miliardi di dollari e istituisce una nuova branca delle forze armate Usa: le Forze spaziali, un passo descritto dalla Casa Bianca come "storico". Trump, accompagnato da Melania, dalla base di Andrews, nel Maryland, ha celebrato il momento: "E' un onore per me firmare l'Atto di Autorizzazione per la Difesa Nazionale 2020" ha detto.

"Per la prima volta da quando il presidente Harry Truman fondò l'Air Force oltre 70 anni fa, creeremo un nuovo servizio militare americano... Con la mia firma oggi siete testimoni della nascita delle Forze Spaziali".

Il segretario alla Difesa Mark Esper ha sottolineato che la loro missione sarà di "preservare la superiorità americana" nello spazio. Le Forze spaziali - il primo servizio militare creato dal 1947, quando fu istituita la Air Force - diventano il sesto ramo della forze armate statunitensi con l'esercito (Army), la marina (Navy), aeronautica (Air Force), Guardia Costiera e Marines.