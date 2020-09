Usa, sparatoria a una festa a Rochester: due morti, 14 feriti

Rochester, 19 set. (askanews) - Due persone, un uomo e una donna sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria a una festa in un giardino a Rochester, nello Stato americano di New York. I 14 feriti sono stati trasportati in due diversi ospedali, nessuno è grave.

Il capo della polizia locale ad interim, Mark Simmons ha raccontato che gli agenti, giunti sul luogo della sparatoria, dopo essere stati allertati via telefono, hanno trovato circa 100 persone in preda al panico, come si vede nelle immagini postate sui social.

"Questa è l'ennesima tragedia in cui le persone organizzano queste feste illegali in casa, non sicure a causa del Covid. Se si aggiungono alcol e violenza, diventano una ricetta per il disastro", ha commentato Simmons.

Al momento nessun sospetto è stato arrestato.