Usa, sparatoria a Indinapolis in magazzino Fedex: morti e feriti

Indianapolis, 16 apr. (askanews) - Ci sono morti e feriti nella sparatoria avvenuta nella notte a Indianapolis, la capitale dello Stato americano dell'Indiana, a Sud di Chicago. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato ha aperto il fuoco in un magazzino Fedex prima di togliersi la vita. La polizia metropolitana di Indianapolis ha fatto sapere che si contano "molte vittime e ci sono persone gravemente ferite da un'arma da fuoco, ma non è ancora stato precisato il numero". Non si sa ancora nulla sulle motivazione che hanno spinto il killer ha fare una strage e poi a suicidarsi.