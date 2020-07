Usa, morto a 80 anni John Lewis eroe dei diritti civili

Washington, 18 lug. (askanews) - È morto a 80 anni negli Stati Uniti John Lewis, eroe dei diritti civili americani e deputato democratico da oltre 30 anni. Era l'ultimo leader ancora in vita del Movimento dei Diritti Civili Degli Afroamericani. Era stato tra gli organizzatori della marcia su Washington in cui Martin Luther King pronunciò il suo famoso discorso "I have a dream".

Nato il 21 febbraio del 1940 in Alabama, nel 1965 venne coinvolto negli scontri con l'esercito a Selma nella marcia per il diritto di voto e subì la frattura del cranio. Venne eletto a congresso per la Georgia nel 1987 e ha mantenuto il suo seggio fino alla morte. Era in cura da anni per un cancro al pancreas.

La speaker della Camera Nancy Pelosi ha confermato la morte di Lewis in una nota definendolo un "titano del movimento per i diritti civili, la cui bontà, la cui fede e il cui coraggio hanno trasformato la nostra nazione".

Bernice King, figlia di Martin Luther King, ha dichiarato che Lewis "ha combattuto bene". L'ex presidente americano Bill Clinton ha sottolineato che Lewis "era diventato la coscienza della nazione".