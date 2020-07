Usa, dipinto slogan "Black lives matters" davanti a Trump Tower

New York, 10 lug. (askanews) - "Black Lives Matter". Lo slogan, scritto a caratteri giganti di color giallo, è stato dipinto di fronte alla Trump Tower, a New York, in protesta contro l'atteggiamento del presidente degli Stati Uniti di fronte alle proteste che stanno infiammando il paese dopo la morte di Geroge Floyd, in seguito a al suo arresto da parte della polizia, a Minneapolis.

A dare una mano agli attivisti che stavano dipingendo l'enorme scritta è poi arrivato il sindaco di New York, Bill de Blasio che, insieme al reverendo Al Sharpton, ha dato qualche tocco di giallo.