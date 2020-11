Usa, il Covid non ferma il Thanksgiving. Milioni in viaggio

Roma, 25 nov. (askanews) - Come da tradizione, i grandi magazzini Macy's svelano i nuovi palloncini e i carri giganti che invaderanno le strade di New York per l'attesa parata del giorno del Ringraziamento. Il Covid-19 non ferma lo spirito del Thanksgiving e milioni di americani si sono messi in viaggio nonostante i pressanti allarmi di medici, infermieri, autorità sanitarie statunitensi che invitano a non farlo.

Il famoso immunologo Anthony Fauci ha paventato la possibilità di una "ondata sovrapposta a un'ondata" e altri esperti epidemiologi hanno avvertito che "c'è così tanta trasmissione del virus in tutti gli Stati Uniti che le possibilità di incontrare qualcuno che ha il Covid-19 sono molto, molto alte, sia che si tratti di un aereo, all'aeroporto o in un'area di sosta". Ma gli americani non sembrano voler rinunciare alla loro tradizione.

"Me ne sono andato ad agosto. Quindi questa volta torno a casa - spiega un ragazzo -. Ho deciso di entrare nella Us Air Force nell'ottobre dell'anno scorso, prima del Covid. Voglio solo tornare a casa, vedere la famiglia, vedere di nuovo la mia ragazza".

Paura di viaggiare? "No - risponde una ragazza - la gente viaggia, mi sono solo assicurata di avere con me molto disinfettante per le mani".